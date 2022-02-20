В Приморье суд заключил под стражу экс-главу жилищной инспекции

Фрунзенский районный суд Владивостока согласился с иском прокурора и избрал в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Экс-глава жилищной инспекции Приморья Евгений Баршай подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Накануне он был задержан в момент передачи ему денег.

По версии следствия, в феврале 2022 года Баршай получил от представителя юридического лица взятку в размере 100 тысяч рублей за включение ряда многоквартирных домов Владивостока в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими. К слову, взяткодатель действовала в рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

А несколькими часами ранее, до задержания чиновника, в официальном Telegram-канале правительства края было опубликовано сообщение о том, что нынешний глава жилинспекции, покидает пост, с ним не продлен служебный контракт.