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20.02.2022 04:18
Рубрика: Общество

В России стартует квест-путешествие "Байкальская миля 2022. Места силы"

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба фестиваля "Байкальская миля 2022". Фото: Пресс-служба фестиваля "Байкальская миля 2022".
Фото: Пресс-служба фестиваля "Байкальская миля 2022".

Начинающийся 20 февраля ГрандТур "Байкальская миля 2022. Места силы" подразумевает путешествие из разных точек России к легендарному озеру. Организаторы подготовили 20 уникальных маршрутов, которые участники получат в ходе жеребьевки, сообщила "РГ" пресс-службы фестиваля "Байкальская миля 2022".

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Идея проекта - увидеть и показать Россию через дороги, ведущие на Байкал. Путь из разных уголков нашей Родины к легендарному озеру позволит командам ГрандТура выполнить ряд маршрутных заданий творческого характера, посвященных культурному и историческому наследию регионов России, а также связанных с эколого-географическим и патриотическим просвещением.

Задания для участников сформированы по тематическим блокам Русским географическим обществом, Министерством туризма республики Бурятия и Музеем Победы на Поклонной горе. Главной в ГрандТуре станет тема "Места силы", где можно обрести энергию и опору, что является критически важным для человека. Эта тема найдет содержательное отражение в заданиях.

В этом году участникам ГрандТура из Москвы (старт на Поклонной горе), Санкт-Петербурга (Якорная площадь, Кронштадт) и Владивостока предстоит разными маршрутами преодолеть от четырех до 7,5 тысячи километров. Состав каждого экипажа - 2-5 человек (обязательно должен быть блогер или журналист). Они будут готовить репортажи об увиденном в ходе путешествия. Также одна из ключевых тем пробега - Байкальск, где запланированы репортажи об истории, настоящем и будущем города.

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На несколько экипажей ГрандТура будет возложена важная и волнительная миссия - участие в заключительном этапе экспедиции "Поклон Кораблям великой Победы" и доставка гильз с грунтом Балтийского моря с места обнаружения затонувших кораблей и подводных лодок на Родину павших героев.

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