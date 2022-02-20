Жителей Чукотки предупредили о проблемах из-за солнечной интерференции

Весенняя интерференция начнется в Чукотском АО 21 февраля и продлится до 13 марта, сообщается на сайте правительства автономного округа.

Из-за этого возможны перебои в эфирном теле- и радиовещании. Длятся они недолго - от нескольких секунд до 10 минут.

- В такое время нельзя исключать периодическое кратковременное "замерзание" картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем спутник связи уходит из-под "солнечной засветки", - сообщили в филиале РТРС "Дальневосточный РЦ".

Период интерференции в Чукотском автономном округе продлится с 21 февраля по 13 марта с 16:05 до 17:20 по местному времени.

Справка "РГ"

Интерференцией называется ситуация, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Солнечная интерференция происходит дважды в год - весной и осенью.