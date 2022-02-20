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20.02.2022 09:41
Рубрика: Общество

Назван порядок действий, если продавец не прислал онлайн-покупку

Текст: Ольга Дмитренко

Есть несколько советов покупателю, которому продавец не доставил товар, приобретенный и оплаченный в интернет-магазине.

Любой договор купли-продажи, по которому потребитель обязан предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи, напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Если поставщик не передал покупателю товар в срок, то можно требовать его отправки в новый срок или возврата суммы оплаты.

Впрочем, есть случаи, когда срок доставки оговаривается устно. Тогда продавец обязан отправить заказ в разумный срок или в течение семи суток со дня напоминания покупателя о том, что он истек. Поэтому специалисты советуют потребителям воспользоваться своими правами и побеспокоить продавца телефонным звонком или электронным письмом. Не исключено, что ситуация разрешится быстро.

Если же устное обращение не помогло, то необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией. Форму претензии можно найти в интернете или воспользоваться шаблоном, который размещен в Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

Союз потребителей РФ предлагает увеличить гарантийный срок товаров

В тех случаях, когда покупка была оплачена банковской картой, но продавец в установленный срок не передал товар, не выходит на связь или уклоняется от общения, держатель карты может обратиться в кредитную организацию с просьбой вернуть деньги по спорной транзакции. Дальнейшее разбирательство проводит банк и платежная система.

Если и таким образом решить проблему не удалось, специалисты рекомендуют обращаться в суд. Практика складывается в пользу потребителей.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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