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20.02.2022 20:07
Рубрика: Экономика

Падение сосулек обернулось уголовными делами в Пензе и Саратове

Текст: Ольга Дмитренко, Наталья Саванкова ("Российская газета", Пенза, Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Циклон, который принес потепление в европейскую часть России, стал причиной многочисленных травм. Шапки снега на неубранных крышах домов и козырьках подъездов растаяли и превратились в тяжелую наледь, которая падает на людей.
Таблички с предупреждениями не всегда уберегут прохожих от травм. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Пензе пострадали юноша и пенсионерка. СУ СК Пензенской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Управляющие компании города ссылаются на то, что лимит на очистку снега они уже исчерпали в январе, а снегопады продолжаются. За недочеты в работе освобождена от должности замминистра ЖКХ Пензенской области. "Люди пишут, что "управляйки" работают безобразно, а человек, который курирует жилинспекцию, отвечает: "Все хорошо, прекрасная маркиза!" - возмутился на одном из совещаний глава региона.

Уголовное дело после падения на человека наледи с крыши многоэтажки завели и в Самаре. Пострадавшая горожанка была вынуждена обратиться к медикам. И этот случай в городе, к сожалению, не единичный - проверку на прочность снегопадами самарские коммунальщики в этом году не выдержали. Если основные дороги они худо-бедно чистят, то тротуаров в городе сейчас практически нет - вместо них узкие тропинки, заваленные снегом и глыбами льда.

Дело о падении ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома возбуждено и в ЗАТО Светлый Саратовской области - там потерпевшими оказались 33-летняя женщина и ее ребенок, находившийся в коляске. Оба госпитализированы с травмами.

В Самарской области продлили антиковидные ограничения

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