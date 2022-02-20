Пермским сиротам могут дать жилье за пределами города

Предоставлять жилье детям-сиротам за пределами города предложил глава Перми. Законопроект об этом внесен на рассмотрение в законодательное собрание края.

Инициатива градоначальника поддержку у пермяков не нашла. "Пользуются тем, что за них заступиться некому" - такие высказывания появились на интернет-форумах. Давать квартиры сиротам, ожидающим сейчас их в Перми, градоначальник предлагает в других городах и районах края. Сейчас, согласно действующим правилам, они имеют право на получение благоустроенного жилого помещения по месту жительства. Причем закон определяет и размер квартиры - она должна быть не меньше 28 квадратных метров, а ее жилая часть - не менее 14 "квадратов". Вот эти положения и хочет изменить мэр Перми.

Горожане просят разъяснений. Ведь если юноша или девушка, проживающие сейчас в краевом центре, уедут в какой-нибудь таежный поселок, чем им там заняться? Найти нормальную работу трудно и в Перми, а в отдаленных районах и городах края - и подавно. Свою инициативу администрация объяснила тем, что не может закупить квартиры, подходящие по закону. В прошлом году в Перми объявляли 539 аукционов, но состоялись только 56 - попросту не было предложений о продаже жилья с нужными параметрами.

На рынке недвижимости есть квартиры с жилой площадью 13,8 и 13,9 квадратного метра. Но купить такое жилье -значит, нарушить закон. Потому глава Перми предложил и вовсе исключить из него норму про 14 жилых "квадратов". Что же касается места покупки квартиры для сирот, здесь городские власти слегка запутались. В законопроекте говорится, что, если нет жилья в одном муниципалитете, можно его предоставить в другом - конечно, только с согласия сироты или опекунов. Но в пояснительной записке к закону речь вдруг заходит о некоторых населенных пунктах Пермского района. В то же время на официальном интернет-канале администрации сказано, что жилье для сирот можно покупать в районах, где строят дома и есть прямое транспортное сообщение с Пермью. Комментируя пояснения чиновников, пермяки спрашивают в соцсетях: "Может, городским сиротам квартиры в Гайнах давать, ведь прямой автобус до Перми оттуда ходит". Для справки: Гайны - это село в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

В результате к ситуации подключился Общественный народный фронт. "Сокращение площадей предоставляемого детям-сиротам жилья - это значительное ограничение их прав. А учитывая уровень износа жилого фонда в отдаленных территориях, расселение будет напоминать игру в рулетку", - отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Пермском крае Елена Лебедева.

Проверку ситуации начала прокуратура.