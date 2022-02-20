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20.02.2022 20:06
Рубрика: Власть

В Башкирии педагоги колледжей получат поддержку в 600 тысяч рублей

Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Власти Башкирии решили вплотную заняться развитием в республике профессионального образования. Глава региона Радий Хабиров объявил о том, что в этом году лучшим педагогам колледжей начнут выдавать гранты в 600 тысяч рублей, а число получателей стипендий для студентов увеличится.

- Мы не случайно объявили 2022 год в республике Годом модернизации профессионального образования. У нас растет дефицит квалифицированных рабочих, мы фиксируем, что среднее профессиональное образование становится более востребованным, - отметил глава республики.

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Гранты будут выдавать ежегодно десяти самым квалифицированным педагогам и мастерам производственного обучение колледжей. Кроме того, с 2022 года число учащихся- получателей стипендий увеличится с 107 до 150. При этом сумма ежемесячных выплат обучающимся вырастет более чем в два раза - с 2300 до 4900 рублей.

Отдельно внимание уделят модернизации материально-технической базы колледжей и оснащению их передовым оборудованием. По словам главы РБ, на эти цели до 2030 года будет направлено 4 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

В Башкортостане работают 96 колледжей. Ребят обучают по 136 специальностям и 80 профессиям.

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