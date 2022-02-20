Врач рассказала, как восстановить здоровье после коронавируса

Всем людям, которые переболели COVID-19, особенно в тяжелой форме, необходимо пройти дополнительную диспансеризацию. В этом уверена главный инфекционист Самарской области Елена Стребкова, сообщил ЦУР.

- На это государство выделило колоссальные средства. Продумана программа реабилитации. Мы закупаем новые аппараты, которые позволят восстановить здоровье после перенесенного ковида. Призываю всех в ближайшее время, когда стихнет очередная волна заболеваемости, думаю это произойдет через два месяца, вернуться в поликлиники. Будет обозначен порядок дополнительной диспансеризации по ковиду, и нужно ее пройти.

Врач говорит, что главное вовремя выявить последствия коронавирусной инфекции, пролечить их и не запустить болезнь дальше. Среди постковидных осложнений медик назвала фиброз легких, миокрадит (осложнение на седрце), поражение костной и суставной системы, некрозы головок костей. По словам Елены Стребковой, практически все органы в той или иной степени поражаются ковидом: печень, почки, щитовидная железа.

В Самарской области на 20 февраля было выявлено 3989 новых случаев ковида.