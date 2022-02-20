Томские студенты планируют запустить в космос автоматический дрейфующий стратостат с хомяком на борту.

- Он может стать первым среди своих сородичей космонавтом, полетевшим в стратосферу, - сообщает пресс-служба ТУСУРа.

Проект резидентов бизнес-инкубатора ТУСУРа Никиты Чебана и Марка Рудакова по разработке стратостата получил финансирование от Фонда содействия инновациям по программе "СТАРТ-1". Осенью студенты собираются отправить на нем в полет первого "космического туриста" - хомяка Хомку. Стратостат поднимется на высоту 20 км, а длительность полета составит около полутора часов.

Студенты утверждают, что предусмотрели все необходимые меры для безопасности хомяка. Он будет находиться в капсуле, в которой будет поддерживаться привычное для него атмосферное давление. После завершения полета хомяк спустится на землю на специальном парашюте.

- У нас есть специальные программы, которые уже сейчас позволяют с точностью до 5 км определить место приземления. Поэтому Хомку мы обязательно вернем, - обещают разработчики.

Студенты ТУСУРа отправляли в стратосферу надувные летательные аппараты уже более двадцати раз. С их помощью можно поднимать телескопы для съемки или создавать карты для беспилотников.