Материнский капитал в Карелии можно теперь вложить в газификацию дома

Законопроект о расширении сферы применения регионального материнского капитала приняли депутаты Законодательного собрания Карелии. Деньги теперь можно использовать при газификации своего дома.

Подключение к газу внутри участка и в доме - прерогатива владельца. Многодетные семьи смогут потратить на это региональный маткапитал. Фото: РИА Новости

Сумма регионального материнского капитала сейчас - 105,5 тысячи рублей. Он выплачивается из республиканской казны с 2013 года. Его получают при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату детсада, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации. С 1 января 2021 года материнский капитал разрешили расходовать на покупку машины или сельхозтехники отечественного производства. Особая проблема - газификация. В Карелии большая протяженность между городскими поселениями, низкая плотность проживания. Это и становится препятствием для прихода газа в города и поселки: нет соответствующей инфраструктуры.

Основная же причина, по которой владельцы частных домов не подключаются к топливу, высокая стоимость прокладки трубы к участку. В рамках госпрограммы сети газораспределения до границ участка прокладывают бесплатно. А вот подключение к топливу внутри самого участка и в доме - прерогатива владельца. Нужно не только оплатить работу, но и купить внутридомовое газовое оборудование. Все это выливается в 150-180 тысяч рублей. Далеко не каждому по карману. Теперь же у родителей с тремя и более детьми есть возможность вложить маткапитал в газификацию дома. В Карелии уже принят закон о компенсации 80 процентов от стоимости затрат на оборудование по программе догазификации для многодетных семей и малоимущих граждан.

Благодаря новому закону родители смогут воспользоваться и средствами материнского капитала. Это, как считают парламентарии, позволит многодетным семьям экономить на отоплении и горячей воде.

- Средства можно использовать вне зависимости от достижения ребенком определенного возраста, - добавила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

Между тем депутаты регионального парламента внесли еще одно важное изменение в местный закон о поддержке многодетных семей. Теперь им смогут предоставлять бесплатные участки для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов. Прежде земельные участки выдавались только для индивидуального жилищного строительства.

Право на получение участка появится и у тех многодетных семей, которые не зарегистрированы, но более пяти лет проживают на территории Карелии.