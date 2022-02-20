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20.02.2022 19:31
Рубрика: Общество

Мощнейший шторм и ураган обрушились на самый западный город России

Текст: Инесса Суворова ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
В Калининграде устраняют последствия разгула стихии, обрушившейся на него со стороны Европы. В городе буйствовали сформированные близ Исландии суперциклоны "Иления" и "Юнис".
В одном из дворов на калининградской улице Большая Песочная во время шторма дерево упало на припаркованный микроавтобус. Фото: РИА Новости В одном из дворов на калининградской улице Большая Песочная во время шторма дерево упало на припаркованный микроавтобус. Фото: РИА Новости
В одном из дворов на калининградской улице Большая Песочная во время шторма дерево упало на припаркованный микроавтобус. Фото: РИА Новости

Последний шторм принес городу значительные хлопоты. Результаты разгула стихии - это с десяток затопленных улиц, более 80 поваленных деревьев, поврежденные провода электроснабжения, 14 искореженных автомобилей, несколько задержанных рейсов в аэропорту Храброво.

Фото: vk.com/typikal
В Калининграде шторм "Юнис" затопил улицы и повалил деревья

По данным регионального МЧС, порывы юго-западного и западного ветров достигали скорости 25-28 метров в секунду. Как следствие - на тротуары и проезжую часть падали поваленные деревья, повреждая кое-где и провода троллейбусной линии. В Черняховске обрушился фронтон исторического здания, находящегося на капитальном ремонте, в итоге кирпичи повредили строительные леса и упали на тротуар.

В полдень субботы, 19 февраля уровень воды в реке Преголе поднялся до 160 сантиметров, что выше опасных значений, которые установлены на уровне 155 сантиметров. В результате в городе затопило несколько улиц. Самая сложная ситуация наблюдалась в микрорайоне Прегольский, где под водой скрылась вся проезжая часть. Стало понятно, что выехать оттуда на личном транспорте оказалось невозможно, и властям города пришлось в срочном порядке пустить в микрорайон несколько дополнительных автобусов "ПАЗ". В свою очередь в районе Рыбной деревни вода скрыла причалы для маломерных судов.

Уже к вечеру 19 февраля на сайте Главного управления по Калининградской области МЧС России появилось объявление об отмене штормового предупреждения. Ветер снизился до скорости 7-11 метров в секунду с порывами до 12-15 метров, а на побережье - до 15-20 метров в секунду.

Уровень воды в Преголе уже к вечеру субботы начал снижаться. По данным ведомства, на ближайшие сутки опасных или неблагоприятных метеорологических явлений на территории области не прогнозируется, будет сохраняться облачная погода с прояснениями и осадками. Ветер юго-западный, южный, не выше 12-15 метров в секунду.

Результаты разгула стихии - затопленные улицы, поваленные деревья, поврежденные провода электроснабжения, искореженные автомобили 

Как пояснили эксперты, области повезло, что этот шторм пришел именно с южного направления. Ведь куда более опасные последствия для Калининграда приносит, как правило, северный ветер - он провоцирует сильные удары о берег.

Река Преголя поднялась выше опасного уровня и затопила городскую набережную. Фото: РИА Новости

Между тем

Порывы ветра до 20 метров в секунду были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Калининграде, Псковской, Новгородской и других областях Северо-Западного региона.

Как следствие, в Северной столице опущены створы дамбы, которая защищает город от наводнения, закрыты многие парки и сады.

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