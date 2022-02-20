Театр Бориса Эйфмана поставил новую чеховскую "Чайку"

Театр балета Бориса Эйфмана готовится к премьере. На сцене Александринского театра 22 и 23 февраля впервые будет представлен публике спектакль "Чайка. Балетная история". Это уже второе обращение хореографа к пьесе Чехова, но новое, иное. Борис Эйфман настаивает: это не возрождение постановки 2007 года, а очередной результат переосмысления, казалось бы, давно знакомых коллизий.

- Есть книги и темы, годами не отпускающие меня, провоцирующие на напряженные интеллектуальные поиски, - говорит Борис Эйфман. - Чеховская "Чайка" - гениальный образец подобного произведения. За внешней размеренностью сюжета в пьесе скрывается лабиринт важнейших философских идей.

Как известно, Антон Павлович Чехов в переписке называл "Чайку" комедией - и это несмотря на то, что в конце один из главных героев гибнет несомненно, а гибель героини - нравственная и творческая - подразумевается. "Балетная история" Эйфмана, несомненно, - трагедия в классическом понимании этого термина, он ясным языком танца обозначает и муки творчества, и муки ревности. На сцене и в репетиционном зале, куда перенесено действие спектакля, герои сражаются за свое место под солнцем. Но усилия подающего надежды молодого хореографа Треплева и артистки Нины Заречной оказываются тщетны. Талант и стремление к славе не приносят успеха, а из тех самых "пяти пудов любви", о которых автор пьесы писал издателю Суворину, героям в итоге не достается почти ничего.

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана

Роль хореографа-экспериментатора Константина Треплева в новой постановке исполняет ведущий солист труппы Бориса Эйфмана Дэниел Рубин, а партию примы Ирины Аркадиной - ведущая солистка Мария Абашова. Образ Ирины Николаевны ей в определенном смысле довольно близок. Вот уже почти 20 лет Мария исполняет главные партии в спектаклях хореографа.

- Находиться на вершине невероятно сложно. Карьерный сценарий Заречной, которая в нашей постановке переживает стремительный взлет, в одночасье из начинающей танцовщицы превращаясь в исполнительницу главной партии в "Лебедином озере", в балетном мире встречается довольно часто. Когда ты молод, смел, полон амбиций, то действительно можешь покорить серьезную высоту. А вот чтобы удержаться на ней, необходим каждодневный каторжный труд, - рассказывает она корреспонденту "РГ". - Поэтому быть Аркадиной, то есть быть примером для юных артистов, находиться на недосягаемом уровне, к которому все стремятся, - очень тяжело. Ты не имеешь права на передышку или на работу вполсилы. Если хочешь оставаться на вершине Олимпа, ты должен работать как проклятый. Слишком много желающих занять твое место стоит у подножья.

Новый спектакль она считает "абсолютно новым хореографическим текстом". И Абашова имеет возможность сравнивать - и себя с героиней, и новую героиню с собой. В постановке 2007 года она танцевала в "Чайке" и партию Заречной, и партию Аркадиной. А вот Дэниэл Рубин откровенно рад несхожести со своим персонажем в личной жизни.

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана

- Моя супруга - артистка нашей труппы. 24 февраля мы отметим полгода со дня свадьбы, поэтому не скрою, мне тяжело изображать несчастную любовь. Мой собственный жизненный опыт - совсем иной, - говорит танцовщик. - С другой стороны, я замечаю в себе некоторые черты Треплева. Он близок мне как человек, порывающийся совершить нечто грандиозное и важное и при этом не до конца понимающий, как именно это сделать.

По сюжету, балетмейстер Тригорин ставит неоклассическое "Лебединое озеро", а Треплев увлекается танцевальным авангардизмом и модерновой хореографией. Он хочет создать свой собственный новый мир, но не справляется с этой амбициозной задачей и терпит не только творческий, но и любовный крах. "Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле, все равно - играем мы на сцене или пишем - главное - ни слава, ни блеск, ни то, о чем я мечтала, а уменье терпеть", - почти в самом конце пьесы скажет ему Нина Заречная. Этот жизненный урок пригодится всем нам. А особенно - будущим зрителям, которым осталось дотерпеть до премьеры.