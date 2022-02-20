В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве продавщицы интим-магазина

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины, работавшей продавцом в магазине товаров для взрослых, сообщает СК по Северной столице.

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, убийство произошло в ночь на 19 февраля в магазине на улице Дыбенко.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в торговую точку зашел неизвестный и напал с ножом на 33-летнюю женщину, которая работала в магазине продавцом-кассиром.

Далее мужчина вынес из торговой точки коробку с товарами и скрылся. Женщина вскоре скончалась от полученных ран и кровопотери.

Мужчину искали около суток. Сейчас следователи пытаются понять мотивы нападения.