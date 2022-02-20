Беженцы из Донбасса поездами направлены в Курск, Волгоград и Воронеж

В Ростовской области сотрудники МЧС и регионального правительства продолжают работу по эвакуации жителей Донецкой и Луганской республик. Женщин и детей поездами отправляют в другие регионы России.

"За сутки в Воронежскую область железнодорожным транспортом доставлено около двух тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях", - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС региона.

21 февраля планируется отправить в другие регионы страны еще 15 эшелонов с беженцами. О готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили власти 30 регионов страны. Из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера.

Отметим, что за сутки на территорию России из Донбасса прибыли более 30 тысяч человек. Свыше шести тысяч из них распределены в пунктах временного размещения Ростовской области.

"Более 60 процентов находящихся пунктах временного размещения - это дети. Наша главная задача - создать максимально комфортные условия для их проживания. За каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, как по линии МЧС России, так и других ведомств, поэтому мы имеем полную картину их бытовых условий и их потребностей", - сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.