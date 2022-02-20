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20.02.2022 21:55
Рубрика: Общество

Беженцы из Донбасса поездами направлены в Курск, Волгоград и Воронеж

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области сотрудники МЧС и регионального правительства продолжают работу по эвакуации жителей Донецкой и Луганской республик. Женщин и детей поездами отправляют в другие регионы России.

"За сутки в Воронежскую область железнодорожным транспортом доставлено около двух тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях", - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС региона.

21 февраля планируется отправить в другие регионы страны еще 15 эшелонов с беженцами. О готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили власти 30 регионов страны. Из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера.

Отметим, что за сутки на территорию России из Донбасса прибыли более 30 тысяч человек. Свыше шести тысяч из них распределены в пунктах временного размещения Ростовской области.

Дети беженцев из Донбасса продолжат обучение в Ростовской области

"Более 60 процентов находящихся пунктах временного размещения - это дети. Наша главная задача - создать максимально комфортные условия для их проживания. За каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, как по линии МЧС России, так и других ведомств, поэтому мы имеем полную картину их бытовых условий и их потребностей", - сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область ЦФО Воронежская область ЦФО Курская область Блокада Донбасса Обстановка на востоке Украины Украинские беженцы в России

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