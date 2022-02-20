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20.02.2022 13:27
Рубрика: Общество

Дети беженцев из Донбасса продолжат обучение в Ростовской области

Текст: Николай Грищенко

Эвакуированные в Ростовскую область дети и подростки из Донбасса продолжат обучение в школах региона.

"Общеобразовательные организации Ростовской области готовы организовать образовательный процесс для всех обучающихся, прибывших из ДНР и ЛНР. При необходимости готовы обеспечить психологическую помощь и поддержку", - сообщили "РГ" в управлении информационной политики при правительстве региона.

В пресс-службе отметили, что Ростовская область имеет опыт организации образовательного процесса обучающихся детей беженцев в 2014 - 2015 годах. Школьники из Донбасса будут распределяться по учебным классам в соответствии с возрастной категорией, и подчеркнули - педагогических кадров для занятий с ними в регионе достаточно.

Напомним, что врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что 18-20 февраля в Ростовскую область прибыли около 40 тысяч жителей восточных регионов Украины. Из них 60 процентов - это дети.

Еще шесть поездов перевезут в регионы России 5 тысяч беженцев из Донбасса

Около двух тысяч беженцев из Донбасса направлены на поездах в Воронежскую и Курскую области. Еще 24 региона России готовы принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

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