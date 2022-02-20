Девять младенцев из Донбасса прибыли в город Волжский

В Волгоградскую область прибыл поезд с 433 эвакуированными жителями Донбасса. На железнодорожном вокзале города Волжский их встречали сотрудники МЧС, социальных служб и медики.

Медсестры оказались необходимы - ведь среди приехавших из Донецка и Луганска очень много детей. Точнее 166 несовершеннолетних мальчиков и девочек, в том числе девять младенцев, родившихся уже в 2022 году. К счастью помощь им не понадобилась - груднички вместе с родителями выдержали 1022 километра пути до города на Волге.

- Когда уезжала из Луганска, было там спокойно. Сейчас не знаю. У нас там мужья остались, будем связываться с ними. В 2014 году мы тоже уезжали, три года прожили в России, но все-таки вернулись в свой дом, - рассказала Анна Ткаченко.

Всех прибывших разместят в трех гостиницах Волжского и одной - в Волгограде. Нуждающимся окажут психологическую и юридическую помощь. А детям школьного возраста дадут возможность продолжить обучение.