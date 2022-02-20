МЧС усилило группировку психологов для работы с беженцами в Ростовской области

МЧС России усилило группировку психологов для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР.

В Ростовскую область прибыла дополнительная группа психологов. На данный момент к работе привлечены более 30 психологов из Центра экстренной психологической помощи МЧС России и его филиалов (Южного и Северо-Кавказского), также из Главного управления МЧС России по Ростовской области, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Сотрудники психологической службы МЧС будут находиться в мобильных городках и пунктах временного размещения, то есть там, где может потребоваться их помощь, ведь люди пересекают границы не от хорошей жизни, а после обстрелов со стороны ВСУ Украины.

Также психологи работают на телефоне горячей линии на базе Главного управления МЧС по Ростовской области. За прошедшие сутки психологи оказали помощь в 400 случаях обращений, из них на телефон горячей линии поступило 138 звонков.