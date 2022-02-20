В горах Сочи около курорта сняли на видео медведицу с медвежатами

Медведица с двумя медвежатами попала в объектив камеры действительного члена сочинского отделения Русского географического общества, фотографа и видеооператора Юрия Дороша. Этим видео он накануне поделился на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как медведи, находясь на небольшом расстоянии друг от друга, пытаются карабкаться по горному склону.

- Я снял их еще в декабре, сейчас медведи находятся в спячке, - рассказал он. - Я увидел косолапых буквально в 300 метрах, около одного из горнолыжных курортов, куда я приезжаю кататься на лыжах и просто погулять. Конечно, было страшно. Зимой я первый раз встретил медведей, а летом сталкивался раза три, причем даже нос к носу. Тоже медведицу с двумя медвежатами. Тогда я случайно вывернул из-за склона, а они, видимо, из-за ветра меня не учуяли и потом медленно ушли. Я стоял на месте, потому что убегать от них нельзя, иначе погонятся и догонят. Но успел их снять.

По словам экологов, медведей в горах Сочи можно назвать вегетарианцами. Как правило, им хватает еды на лоне природы. Тем не менее в дали от цивилизации нужно быть бдительными.

Юрий Дорош более 15 лет активно путешествует по Северо-Западному Кавказу. Он - автор фильмов "Тропами горного Черноморья-2009" и "Сочи - Красная Поляна. От субтропиков до ледяных высокогорий-2013", автор многих публикаций в журналах "Высокий сезон" и "Отдых на Кубани".

Его фотографии Красной Поляны были представлены в Италии на выставке "Красная Поляна - место проведения зимних Олимпийских игр-2014". Снимками Юрия Дороша оформляют олимпийские сувениры и календари.