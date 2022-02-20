На Кубани вакцинировались от COVID-19 свыше трех миллионов жителей

Более трех миллионов жителей Краснодарского края вакцинировались от коронавируса.

- Система здравоохранения Кубани второй год работает в условиях пандемии и испытывает колоссальную нагрузку, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Из-за роста числа заболевших мы были вынуждены вновь приостановить плановую диспансеризацию, чтобы бросить все силы на борьбу с ковидом. На сегодняшний день прививку уже сделали более трех миллионов жителей края. Благодарен каждому, кто принял это решение, обезопасил себя и своих близких.

Во всех муниципалитетах региона открыты 332 прививочных пункта, в том числе 74 - на Черноморском побережье. Они в полном объеме обеспечены вакциной.

Кроме того, во время пандемии важно своевременно пройти ревакцинацию - через полгода после первой прививки. Это можно сделать любой из зарегистрированных в России вакцин - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом сдавать анализ на антитела необязательно.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продолжает действовать до 1 марта. Жители и гости региона должны соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию.

Для посещения ряда объектов, в том числе ресторанов, кафе, торговых центров, необходим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвод.