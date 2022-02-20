Порты Евпатории и Анадыря расширят свои границы

Крымский порт Евпатория и чукотский Анадырь расширят свои границы. В них будут включены дополнительные земельные участки. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает портал правительства.

На Чукотке территория порта включит земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения.

"В крымском порту за счет включения дополнительных земельных участков планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания", - говорится в сообщении.

Работа проводится в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".

Ранее глава правительства РФ подписал Распоряжение о расширении границ портов Азов (Ростовская область) и Феодосия (Республика Крым). Также в декабре 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о намерении передать порты Феодосия и Керчь в федеральную собственность. Это должно увеличить их грузооборот сначала до 5 миллионов тонн в год, а затем до 14 миллионов тонн.

Увеличение загрузки портов в республике связывают с перспективой развития крымско-сирийской судоходной компании, которая уже занимается поставками. В частности, из Крыма на Ближний Восток поставляется зерно. Из Сирии на полуостров - цитрусовые.