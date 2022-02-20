В Крыму начали сбор гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Волонтеры и общественные организации Крыма приступили к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

- Крымчане всегда приходят на помощь соотечественникам, попавшим в беду, и уже активно включились в эту работу, - сказал Константинов. - Никто из беженцев не должен чувствовать себя брошенным.

Спикер отметил, что депутаты партии "Единая Россия", ее первичные партийные ячейки в Крыму, а также партийный волонтерский центр уже собирают гуманитарную помощь, которая в ближайшее время будет отправлена по назначению. Глава парламента отметил, что в первую очередь беженцы нуждаются в предметах личной гигиены, продуктовых наборах, одноразовой посуде и детском питании.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс заявили, что Крым готов принять беженцев с Востока Украины. В случае необходимости власти региона готовы разместить семьи жителей ЛДНР в корпусах санаториев и пансионатов Крыма.