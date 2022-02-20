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20.02.2022 12:23
Рубрика: Общество

В Ростовской области набирают волонтеров для помощи беженцам

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

В связи с притоком беженцев из Донецкой и Луганской областей Украины в Ростове-на-Дону начата регистрация добровольцев для помощи беженцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Добровольцы могут выбрать следующие направления деятельности: волонтер регистрации, психолог, детский аниматор, помощник по хозяйству и волонтер медицинской службы.

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"Волонтерское сообщество, некоммерческие организации активно подключаются к помощи беженцам. Волонтеры будут помогать, в том числе, при размещении людей и организации досуговой деятельности, поскольку мы знаем, что много детей находится в пунктах временного размещения", - говорит руководитель Донского волонтерского центра Кристина Канская.

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