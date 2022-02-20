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20.02.2022 13:30
Рубрика: Культура

Евгений Миронов исполнил своего третьего "Гамлета"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Евгений Миронов Фото: Пресс-служба РКА Евгений Миронов Фото: Пресс-служба РКА
Евгений Миронов Фото: Пресс-служба РКА

Актер театра и кино, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов в рамках ХV Юбилейного зимнего фестиваля искусств представил сочинским зрителям свой третий опыт исполнения "Гамлета". В первый раз он сыграл в постановке немецкого режиссера Петера Штайна, во второй - в спектакле канадца Робера Лепажа.

И наконец в спектакле-концерте "Шекспир, Шостакович, Гамлет" режиссера Марины Брусникиной с симфоническим оркестром "Новая Россия". Художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Башмет. В этот раз Миронов выступает как чтец.

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- Я не могу отстать от "Гамлета", мне все время его не хватает, - рассказал актер. - Марина Брусникина создала такую композицию, где я от лица почти всех персонажей соединяю всю историю. У меня два партнера - оркестр, исполняющий музыку Шостаковича, и, собственно говоря, зрители, потому что я обращаюсь к ним от имени героев в форме монолога. Это очень интересный новый опыт. Потому что здесь меня ничто не сдерживает. Здесь практически нет действия. Оно внутреннее. Я могу на крупном плане размышлять, не торопиться. И самое главное - у меня нет никакой ответственности. Время остановилось. Я себя чувствую в импровизационном плане очень-очень кайфово. Не знаю, может, я мешаю чистому исполнению Шостаковича?

По словам Башмета, благодаря Евгению Миронову он наконец понял, кто кого за что убивает, любит не любит и так далее, а также как зритель наслаждается и получает огромное удовольствие от постановки.

Юрий Башмет. Фото: Пресс-служба РКА

- Моя проблема только в одном - вовремя вступить, потому что я настолько увлечен пронзительной игрой, как будто сам там участвую, - признался Маэстро. - Я не видел ни первого, ни второго "Гамлета", но я рад, что участвую в третьем. Мне кажется, что в третьем есть сумма первого и второго. Он попал в идущий на скорости поезд.

- Сколько мы уже гамлетим? - задался вопросом Миронов. - Года полтора? Да, еще ощущается свежесть. Мы уже были с "Гамлетом" ни в одном городе, и везде новый опыт. Но здесь мы уже играли, и я с удовольствием хочу поделиться трагедией Шекспира.

Евгений Миронов и Юрий Башмет. Фото: Пресс-служба РКА

Как отметила одна из зрительниц, преданных поклонниц творчества актера, она видела все спектакли Евгения Миронова.

- Я только "Гамлет. Коллаж" посмотрела 32 раза, - уточнила дама. - И специально прилетела в Сочи, чтобы увидеть третьего "Гамлета".

Напомним, фестиваль Башмета открылся спектаклем "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". ХV зимний фестиваль искусств продлится до 27 февраля.

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