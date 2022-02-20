ВРИО главы МЧС объяснил, для чего именно введен режим ЧС в Ростове

Режим ЧС регионального уровня необходим, чтобы на законных основаниях была возможность расконсервировать так называемые "НЗ" на складах и не только это. Эти нюансы пояснил сегодня врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Режим ЧС позволяет расконсервировать резервы, раскассировать ряд расчетных счетов, поэтому вводится специально то положение, когда складывается оперативная обстановка. Оперативная обстановка такая, что у нас десятками тысяч пересекают российскую границу с соседних областей Украины люди, которые вынуждены временно покинуть свое жилище и временно перейти к нам", - сказал Чуприян в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, около 60 процентов всех эвакуированных из ЛДНР жителей - это дети. "Мы имеем полную картину того, как их встретили, как их разместили и даже того, как они пообедали", - рассказал Чуприян.