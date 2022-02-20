В ДНР введен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий

В Донецкой Народной Республике временно приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий с непосредственным присутствием граждан. Такое распоряжение издало министерство культуры ДНР.

Как говорится в документе, запрет связан с угрозой агрессии против республики со стороны вооруженных сил Украины в целях обеспечения безопасности населения. До особого распоряжения нельзя проводить досуговые, развлекательные, культурные, выставочные, просветительские публичные мероприятия в очной форме. Ранее запланированные необходимо перенести на другие даты.

Учреждениям культуры предлагается организовать работу по дистанционному обслуживанию жителей.