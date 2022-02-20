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20.02.2022 10:42
Рубрика: Происшествия

На Урале нетрезвый лихач сбил на обочине двух девочек

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В городе Озерске Челябинской области прокуратура поставила на контроль ход расследования ДТП, в котором одна несовершеннолетняя погибла, а другая получила тяжелые травмы. Виновник аварии находился в состоянии опьянения, сообщили в воскресенье в прокуратуре региона.

- Инцидент произошел на улице Береговой в поселке Метлино на территории ЗАТО Озерск, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - 54-летний водитель Opel Astra при выполнении маневра обгона не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил наезд на двух сестер в возрасте 14 и 16 лет.

Младшая девочка скончалась на месте ДТП, старшая в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию.

В ходе освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Как сообщили в ГУ МВД региона, задержанный имеет 30-летний водительский стаж. В этом году его уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения повлекшего смерть человека, предусматривающей наказание на срок от пяти до 12 лет с лишением водительских прав еще на три года.

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