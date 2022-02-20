В Екатеринбурге рабочего насмерть засыпало в траншее

В Екатеринбурге организована проверка по факту гибели рабочего на стройплощадке в Академическом районе. Трагедия произошла из-за обвала грунта, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК региона.

- Сегодня днем на стройплощадке по проспекту Академика Сахарова в Екатеринбурге произошел обвал грунта,- сообщили в пресс-службе ведомства. - Один из рабочих, мужчина 1983 года рождения, провалился в траншею глубиной около пяти метров и получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте трагедии работают сотрудники СК, полиции и МЧС. Изъята документация о выполнявшихся работах и инструктаже рабочих по технике безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.