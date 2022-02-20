Патрушев: Алчность работодателей негативно влияет на миграционную обстановку

Негативное влияние на ситуацию в миграционной сфере оказывает стремление работодателей в погоне за прибылью минимизировать собственные издержки путем найма иностранных рабочих без официального трудоустройства и без создания необходимых условий для их жизни и работы.

Об этом на видеосовещании по вопросам безопасности в Уральском федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. При этом он подчеркнул, что в ряде отраслей экономики таких, как строительство, общественное питание, грузовые и пассажирские перевозки и сфера услуг в результате массового привлечения "гастарбайтеров" формируются неконкурентные условия для трудоустройства российских граждан. Например, в вахтовых городках на Урале сконцентрировано порядка 100 тысяч иностранных граждан. "Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов", - отметил секретарь Совбеза.

Но самое опасное то, что миграционные потоки активно используют международные террористические и экстремистские организации для переправки своих членов и формирования новых ячеек.

Так, за последние три года на территорию округа был не допущен въезд более 2 тысяч иностранцев, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности.

Например, в прошлом году на Урале была пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности. При этом в целом количество преступлений террористической направленности в прошлом году увеличилось на 20 процентов.

В связи с этим секретарь Совбеза обратился к руководителям регионов, в первую Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа о необходимости усиления совместной с органами безопасности профилактической работы по противодействию террористическим проявлениям.

По данным Патрушева, незаконному проникновению иностранцев на территорию Урала способствует этнические преступные группы, которые "специализируются" на создании каналов незаконной миграции и дальнейшей легализацией своих соотечественников.

Миграционные потоки активно используют международные террористические организации для переправки своих членов и формирования новых ячеек

Этнические ОПГ занимаются изготовлением фиктивных миграционных карт, а еще помогают иностранцам получить вид на жительство либо российское гражданство в упрощенном порядке, в том числе через фиктивные браки. В прошлом году в Уральском округе было выявлено 320 финансовых операций, связанных с организацией нелегальной миграции, на общую сумму более 80 млн рублей.

Только по материалам ФСБ было возбуждено почти 200 уголовных дел за миграционные преступления Пресечена деятельность девяти преступных групп, легализовавших в регионах Урала в более 20 тысяч иностранных граждан.

В то же время, по данным секретаря Совбеза, в 2021 году в округе иностранцами было совершено более 2,8 тысячи преступлений. Он отметил, что на эффективность реализации миграционной политики негативное влияние оказывают факты пособничества нарушениям миграционного законодательства со стороны работников многофункциональных миграционных центров, сотрудников правоохранительных органов. Нередко, по словам секретаря СБ РФ, прокуроры выявляют нарушения законодательства при осуществлении полицией контроля за пребыванием иностранных граждан. При этом участковые не всегда владеют информацией о проживающих на административных участках мигрантах, а проверки мест их жительства и работы проводят формально.

Для решения существующих и возможных проблем в сфере миграции, по мнению Николая Патрушева, необходимо активизировать работу по своевременному выявлению среди мигрантов тех, кто исповедует радикальные религиозные взгляды и склонных к совершению противоправных действий.

Также важно, по его словам, не допустить формирование этнических анклавов. Обращаясь к главам регионов, Патрушев обратил внимание глав регионов на повышение эффективности работы по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов и их детей в российское общество. Как подчеркнул Патрушев, озвученные на Урале проблемы миграции касаются всей страны. Он напомнил, что полторы недели назад Владимиром Путиным была образована межведомственная комиссия СБ РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. "Запланировано проведение заседания Совета безопасности по данной теме. Итоги сегодняшнего обсуждения будем использовать при подготовке указанного заседания", - подытожил Патрушев.

Напомним, что во время прошедшей в четверг коллегии МВД Владимир Путин подчеркнул, что в отношении нелегальных мигрантов, преступных группировок и отдельных нарушителей закона из числа приезжих должны приниматься самые жесткие меры. При этом он отметил, что в России рады всем, кто приезжает в страну, кто соблюдает законы и с уважением относится к ее культуре и традициям.