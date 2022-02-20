В Тюмени объявили сбор помощи для беженцев из Донбасса

В Тюменской области оперативный штаб волонтеров "Мы вместе" объявил сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан и Донецкой и Луганской народных республик. Вся помощь будет направлена в регионы, в которых их сейчас размещают, сообщили в воскресенье в правительстве региона.

"Бросить людей, оказавшихся в беде, на произвол судьбы - не в наших традициях! - заявили в оперативном штабе. - Призываем жителей региона, организации, предприятия, представителей бизнеса, трудовые коллективы, волонтерские отряды не оставаться в стороне!"

Прежде всего, необходимы вещи первой необходимости: средства гигиены и индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и электроприборы (чайники, микроволновые печи, удлинители), продукты питания с длительным сроком хранения, в том числе детское питание и бутилированная вода.

Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (улица Челюскинцев, 46). Он будет работать ежедневно с восьми утра и до шести часов вечера.