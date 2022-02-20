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20.02.2022 14:37
Рубрика: Общество

В Тюмени объявили сбор помощи для беженцев из Донбасса

Текст: Михаил Пинкус (Тюменская область)

В Тюменской области оперативный штаб волонтеров "Мы вместе" объявил сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан и Донецкой и Луганской народных республик. Вся помощь будет направлена в регионы, в которых их сейчас размещают, сообщили в воскресенье в правительстве региона.

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"Бросить людей, оказавшихся в беде, на произвол судьбы - не в наших традициях! - заявили в оперативном штабе. - Призываем жителей региона, организации, предприятия, представителей бизнеса, трудовые коллективы, волонтерские отряды не оставаться в стороне!"

Прежде всего, необходимы вещи первой необходимости: средства гигиены и индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и электроприборы (чайники, микроволновые печи, удлинители), продукты питания с длительным сроком хранения, в том числе детское питание и бутилированная вода.

Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (улица Челюскинцев, 46). Он будет работать ежедневно с восьми утра и до шести часов вечера.

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