Рейс Симферополь-Екатеринбург вынужденно приземлился в Волгограде

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту нештаной посадки самолета "Уральских авиалиний", сообщили в воскресенье в надзорном ведомстве.

- Сегодня в аэропорту г. Волгограда, по предварительным данным, из-за ошибки в работе бортового компьютера осуществил вынужденную посадку самолет, летевший рейсом U6-2932 сообщением Симферополь-Екатеринбург, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Посадка произведена благополучно.

По данным прокуратуры, сейчас рейс готовится к вылету в пункт назначения. Однако прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.