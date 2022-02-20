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20.02.2022 19:47
Рубрика: Власть

Резервистов вызовут в строй по плану

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Военную подготовку резервистов в России проводят ежегодно. 2022-й не станет исключением. По указу президента некоторых офицеров и солдат запаса временно вызовут в Вооруженные силы, органы госохраны и Федеральной службы безопасности.

Все вопросы организации и проведения военных сборов подробно расписаны в специальном Положении. В документе сказано, что призыв граждан на военные сборы осуществляется военкоматами. Продолжительность, место и время проведения сборов определяют в минобороны и других силовых ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. При этом Положение жестко ограничивает продолжительность военных сборов двумя месяцами. А суммарное время, которое человек за весь период нахождения в запасе проводит на военных сборах, не может превышать один год.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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Сборы приписного состава делятся на учебные и проверочные. Первые проходят в воинских частях, где запасников временно назначают на должности, соответствующие их военно-учетным специальностям. Сборы могут еще проводиться в форме тренировочных занятий со штатными резервистами. Это необходимо для поддержания армейских навыков у людей, заключивших с минобороны контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Кроме того, существуют сборы, связанные с подготовкой граждан по военно-учетным специальностям и воинским должностям, либо с обслуживанием материальных средств неприкосновенного запаса. Что же касается проверочных сборов, то там оценивается боевая и мобилизационная готовность воинских частей и военкоматов. То есть их способность выполнять свои функции в особый период - во время или в преддверии войны.

В Положении сказано, что на период сборов за запасниками сохраняется средняя зарплата по основному месту работы. Кроме того, им начисляют денежное довольствие и выплаты, положенные военнослужащим-контрактникам. Дорожные расходы оплачивает государство.

На период сборов за резервистами сохраняется средняя зарплата по месту работы.  А еще им платят как военным контрактникам 

Получившие повестку на военные сборы обязаны в течение двух суток прибыть в указанное там место. За неявку туда без уважительной причины полагается штраф.

Власть Безопасность Армия

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