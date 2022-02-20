Россия и Беларусь продолжат проверку сил реагирования Союзного государства

Россия и Беларусь приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства. Об этом заявил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин. Он отметил, что решение принято в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе.

Цель проверки в том, чтобы обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ.

В минобороны Беларуси отметили, что на территории соседних государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе третьих стран. А сами соседние страны "накачиваются" современным оружием.

Подводя предварительные итоги учения "Союзная решимость-2022" Хренин отметил, что были продемонстрированы прочность отношений РФ и Беларуси, решительность в отстаивании своих национальных интересов.

Накануне в Минске заявили об успешном решении задач на учениях "Союзная решимость". Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, что свидетельствует об обученности войск и слаженности действий.

В субботу президент России Владимир Путин дал старт из Кремля плановым учениям сил стратегического сдерживания. На учениях будут отработаны вопросы управлениями ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности.