Российские банки будут повышать ставки по ипотеке

Крупные российские банки вслед за Сбербанком проведут очередной раунд повышения ставок по ипотеке. Одна из ключевых причин - повышение ключевой ставки Банком России, поэтому ставки поднимутся и по другим видам кредитов, но при этом увеличатся и проценты по вкладам.

Обычно действия Сбербанка как крупнейшего банка страны задают тренд и всему остальному банковскому рынку. В пятницу Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке и вкладам. Банк повысил с 18 февраля ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на один процентный пункт, до 11,3%. 1 февраля Сбербанк уже повышал ставки по ипотеке - до 10,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений, уточнили в Сбербанке. Ставки по вкладам банк повысил на 1-1,5 процентных пункта.

В банке ВТБ "РГ" заявили, что внимательно следят за ситуацией на рынке и не исключают пересмотра тарифов по ипотечным кредитам. В банке "Открытие" также подчеркнули, что в политике по ставкам ориентируются на макроэкономические показатели и конкурентную среду. В Росбанке "РГ" рассказали, что на фоне повышения ключевой ставки с 24 февраля увеличат ставки по всем ипотечным кредитам, кроме льготных, на 0,75 процентного пункта. В Промсвязьбанке сообщили, что в феврале уже скорректировали условия по ряду ипотечных кредитов.

Банк России повышает ключевую ставку (ее повышение означает рост стоимости фондирования для коммерческих банков - отсюда и повышение ими ставок по кредитам) с марта прошлого года из-за ускорения инфляции. Ключевая ставка выросла с рекордно низких 4,25% годовых до нынешних 9,5% годовых. Не исключено, что в марте ЦБ еще раз повысит ключевую ставку.

В перспективе банки также могут дополнительно скорректировать ставки по ссудам в случае ухудшения качества кредитного портфеля и по средствам населения по мере повышения спроса на ресурсы, допускает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. При этом сейчас ставки по вкладам растут быстрее, чем по кредитам. "В условиях ожиданий по дальнейшему повышению ключевой ставки банки стараются чуть заранее собрать ликвидность и затем использовать ее под рост бизнеса. Такая динамика наблюдается в основном по более длинным и крупным вкладам", - отмечает директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина. Если же банк ожидает падения спроса на кредитные продукты из-за их удорожания, то ему нет смысла сильно повышать ставки по вкладам и переплачивать за избыточную ликвидность. В таком случае управление стоимостью пассивов будет базироваться на фактическом спросе клиентов, говорит эксперт. По прогнозу Носовой, к лету мы можем увидеть ставки по ипотеке на уровне 13% (сейчас около 10,5%), по долгосрочным вкладам - не более 10% (сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках - 7,8%). Среднерыночные ставки по ипотеке уже по итогам первого квартала могут вырасти на 1,5-2 процентных пункта и достичь показателя 11,5-12%, оценивает руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина.

Вероятное снижение спроса на ипотеку не станет катастрофой для строительной отрасли и не потребует ввода масштабных льготных ипотечных программ

Повышение ипотечных ставок после увеличения ЦБ ключевой ставки ожидаемо и, по-видимому, будет не последним в ближайшие месяцы, соглашается член Общественного совета при минстрое Надежда Косарева. Повышение ставки снизит спрос на жилье, но и предложение жилья также не растет, отмечает она. В 2019-2021 годах застройщики вводили примерно одинаковое количество многоквартирных домов, увеличение объемов ввода в 2021 году было достигнуто за счет индивидуального жилищного строительства, говорит Косарева. В 2022 году, судя по уже идущему строительству, может быть небольшое снижение ввода многоквартирных домов. Поэтому параллельное повышение ипотечных ставок стабилизирует ситуацию и не дает повода для резкого роста цен на жилье, как могло бы быть при низких ставках.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина

Но снижение спроса не станет катастрофой для строительной отрасли и не требует немедленного введения масштабных льготных ипотечных программ, считает эксперт. Почти все строящееся жилье, планируемое к вводу в 2022 году, и половина того, что должно быть сдано в 2023 году, уже продано. Проблемы могут возникнуть со спросом на жилье, которое будет сдаваться в 2024 году, но к тому времени экономическая ситуация вполне может измениться - не исключено, что доходы населения увеличатся, а ключевая ставка и ипотечные ставки вновь снизятся.

По оценке первого вице-президента "ОПОРЫ России" Павла Сигала, с ростом ставки в 2022 году ипотечный рынок сократится примерно на 11-17%. "Периоды, когда ключевая ставка была такой высокой, уже были, но это были периоды, когда цены на недвижимость были значительно ниже. В текущих ценах, такой рост ключевой ставки, скорее всего, приведет к тому, что спрос на недвижимость упадет и рынок сильно замедлится. Но падения цен, скорее всего, не будет. Труднее всего придется покупателям, которые впервые заходят на рынок недвижимости, это те покупатели, которым нечего продать. Альтернативные сделки сохранятся", - говорит главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова.

Маловероятно, что девелоперы будут готовы пожертвовать ценой квадратного метра, соглашается руководитель группы консультирования компаний сектора недвижимости Делойт в СНГ Данила Шечков. Скорее всего они до последнего будут стараться компенсировать падение спроса снижением темпов продаж, а некоторые девелоперы, вероятно, продолжат предлагать субсидированную ипотеку, считает он.

Обеспечение граждан страны современным и качественным жильем - одно из приоритетных для государства направлений развития, входящее и в одну из национальных целей до 2030 года, отметили в пресс-службе минстроя. Ипотека как рыночный механизм, в свою очередь, обладает стабилизирующим потенциалом для рынка жилья, сохранения баланса между спросом и предложением, заявили там.