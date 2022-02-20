Российское постпредство удивлено реакцией ОБСЕ на события в Донбассе

Реакция руководства ОБСЕ вызвала удивление у российского представительства.

"Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид​​​. Все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что "инфо о подготовке наступления ВСУ - дезинформация", - передает РИА Новости заявление постпредства.

В представительстве отметили демонстративное "молчание" ОБСЕ, когда стоило бы напомнить Киеву о необходимости соблюдения Минских соглашений.

"Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года, - отметили в российском представительстве. - При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?"