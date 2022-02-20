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20 февраля 2022 г.

Распоряжение губернатора Рязанской области от 20 февраля 2022 года № 55-рг

Дата подписания 20 февраля 2022 г.
Опубликован 20 февраля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области от 20 февраля 2022 года № 7, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым прибытием на территорию Рязанской области граждан из Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения:

1. Ввести с 15 часов 00 минут 20 февраля 2022 года и до особого распоряжения на территории Рязанской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области режим повышенной готовности.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области организовать разработку и реализацию мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации, а также рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств к организации и проведению мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации.

3. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации определить первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области А.Н. Рослякову.

4. Министерству по делам территорий и информационной политике Рязанской области (Ж.А. Фомина) обеспечить информирование населения о введении для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области режима повышенной готовности.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



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