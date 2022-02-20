Сахар не главное: Врач объяснила, отказ от какой еды спасет от диабета

Есть несложные правила питания, которые помогут не только снизить сахар в крови, но и свести к минимуму риск развития осложнений уже имеющегося сахарного диабета. Об этом рассказала терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Елена Краснопеева в интервью KP.Ru, посоветовав придерживаться принципов диеты "Стол №9".

Режим питания способствует нормализации углеводного обмена. Отказ от сахара - не главное. Для хорошего результата необходимо ограничить не только легкоусвояемые углеводы, но и жиры животного происхождения.

К продуктам, требующим исключения из рациона, врачи относят соленые сорта сыров, глазированные сырки и сладкие творожные изделия, сливки, мясные наваристые и жирные бульоны, молочные супы с лапшой, копчености, консервы из мяса, жирные сорта мяса, некоторые чрезмерно сладкие фрукты (виноград, бананы, изюм, финики, инжир), фруктовые соки, алкоголь, десерты с добавленным сахаром.

В списке разрешенных продуктов: яйца (в день рекомендуется 1-1,5 шт.), не соленые и не слишком жирные творог и сыр, ржаной хлеб, пшеничный из муки второго сорта, отрубной, бобовые, овощи, нежирная говядина и телятина, свинина обрезная, индейка, курица и кролик, допускаются диетические виды сосисок и колбас.