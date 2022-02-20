СКР возбудил дела по факту артобстрелов Донбасса и гибели мирных граждан

20 февраля текущего года, по данным российского следствия, военнослужащие Вооруженных сил Украины "произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и гранатометов". Целью обстрелов были нескольких населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"В результате ночного артобстрела района шахты имени Скочинского города Донецка осколочные ранения получил 67-летний мирный житель. Около 5 часов утра в результате массированной артиллерийской атаки на село Пионерское самопровозглашенной Луганской народной республики погибли 2 мирных жителей. Кроме того, были разрушены 5 домостроений", - говорится в сообщении СК России.

По данным фактам возбуждены и уже расследуются 2 уголовных дела по части 1 статьи 356 УК России "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". В СК отметили, что, обстреливая населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, украинские военнослужащие "намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте". Своими действиями украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.

В СКР подчеркнули, что продолжат "устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса".

Стоит напомнить, что в минувшую среду СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе 5 массовых захоронений мирных жителей. Речь идет о событиях 2014 года, когда территорию республик украинские военные залпами обстреливали из артиллерии. "Были эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов украинскими вооруженными формированиями в 2014 году", - говорится в сообщении СК.

Уточняется, что среди останков присутствуют тела женщин различного возраста.