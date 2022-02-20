Спецназ МГБ ДНР ликвидировал украинскую диверсионную группу

Сотрудники спецназа министерства государственной безопасности ДНР (МГБ ДНР) ликвидировали украинскую диверсионную группу, планировавшую проведение террористических атак на электроподстанции, газопроводы и фильтровальные станции на территории ДНР.

"При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление, в результате чего, к сожалению, два бойца спецназа получили огнестрельные ранения", - говорится в новостной сводке на сайте МГБ ДНР.

Ранее Народная милиция ДНР (НМ ДНР) заявила о 5 диверсиях со стороны Украины, зафиксированных сотрудниками службы.