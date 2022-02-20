США фактически выписала Киеву индульгенцию на любые действия против ДНР и ЛНР

На фоне обострения ситуации в Донбассе американская администрация, которая за последние несколько недель передала Вооруженным силам Украины сотни тонн вооружений и боеприпасов, фактически выписала Киеву индульгенцию на любые действия против ДНР и ЛНР. Президент США Джозеф Байден назвал "бездоказательными" и "противоречащими логике" любые предположения о том, что Украина может стоять за эскалацией в Донбассе.

И хотя на словах Белый дом заявляет о приверженности дипломатии, столь категоричное высказывание посылает однозначный сигнал Киеву и всем остальным: что бы дальше ни происходило в Донбассе, США заранее считают виновными в этом Москву и народные республики. Большая часть американской прессы традиционно пишет об эскалации конфликта в том ключе, который задает Белый дом.

Судя по действиям Байдена, раскручивание ситуации с Украиной - сейчас главный приоритет для администрации США. Ведь с начала недели Москва неоднократно сигнализировала о стремлении снизить градус напряженности и продолжить переговоры с Западом по евробезопасности, направив в Вашингтон свой ответ по этим вопросам. Но Байден все это проигнорировал.

Зато глава Белого дома на прошлой неделе дважды - во вторник и пятницу - выступал с телеобращениями по Украине. Такой формат американские лидеры эпизодически используют, но чтобы два раза по одной теме в течение нескольких дней - случай экстраординарный. Кроме того, согласно графику Белого дома, накануне Байден должен был провести заседание Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине.

Параллельно США ведут масштабную кампанию давления на своих союзников с тем, чтобы те не вздумали ставить их линию под сомнение.

Украинские силовики активно осваивают на Донбассе полученные от американцев противотанковые комплексы "Джавелин" и другие вооружения. Фото: REUTERS

Байден рассказал, что перед выступлением переговорил с конгрессменами от обеих партий, а затем с лидерами стран-союзниц по НАТО. А вице-президент Камала Харрис лично обрабатывает европейцев на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, она провела встречи с руководителями Германии, Греции, стран Прибалтики, Украины, генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Москва неоднократно сигнализировала о стремлении снизить градус напряженности, но Байден это проигнорировал

Байден в своей речи всячески пытался убедить в том, что как внутри США, так и в диалоге Вашингтона с партнерами нет никаких разногласий в позиции по Украине. Глава Белого дома за несколько минут по меньшей мере трижды подчеркивал "единство" и "решимость" Запада. Байден также повторил сделанные ранее заявления: США готовы "защищать каждый дюйм НАТО", на Украину свои войска направлять не собираются, но и дальше поддержат ее как в военной, так и в других сферах. Президент США похвастался "рекордной" военной помощью ВСУ за последнее время на сумму свыше 600 миллионов долларов. Он рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 24 февраля (ранее Белый дом заявлял, что они планируются на 23 февраля), но увязал их организацию с тем, как будут развиваться события в Донбассе.

Глава Белого дома вновь грозил Москве санкциями и произнес мантры о "российском вторжении", выразив уверенность в том, что оно начнется в ближайшие дни и решение об этом якобы уже принято. На вопрос журналистов о том, откуда такая уверенность, ответ был традиционным - таковы данные американской разведки. Кстати, на этом Байден развернулся и вышел, а среди журналистов раздался смех.

Обратило на себя внимание и то, что президент Байден, как ранее сделала и его пресс-секретарь Дженнифер Псаки, отказался называться происходившее в Донбассе геноцидом.

Умышленная слепота Вашингтона в отношении мирного населения Донбасса прискорбна, но, увы, переписывание истории и фактов в угоду политическим целям - это для американской элиты скорее правило, чем исключение.