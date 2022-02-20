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20.02.2022 15:19
Рубрика: Экономика

Стартовал гранд-тур "Байкальская миля 2022"

Текст: Сергей Михеев
"Байкальская миля 2022" - фестиваль установления рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете стартовал от Музея Победы в Москве. 14 команд на самой разной технике, часть которых выехала из своих городов - Владивосток, Орел, Уфа, Петербург.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

По пути на Байкал команды выполнят задания организаторов. Например, Сергей Лысенко, предпочитающий называть себя по имени в интернете "ЛС78", везет в город Новоуральск Свердловской области родственникам погибших памятную капсулу от экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" с землей со дна Финского залива, где в августе 1941-го погибли 3800 человек, эвакуировавшихся на транспорте "Балхаш", потопленном фашистами.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Байкальская миля 2022".
В России стартует квест-путешествие "Байкальская миля 2022. Места силы"

Сам Сергей едет на Arctic Trucks - внедорожнике, подготовленном для тяжелых условий. Едут всей семьей, с мамой Ириной и дочерью Александрой 10 лет, которая в пути будет делать школьные уроки онлайн. Планируют проезжать по 500 километров день, делая в городах ночевки по одной - две ночи.

Команде "Водоходъ" и "Российской газеты" предстоит посетить Нижний Новгород, Ульяновск, Уфу, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Байкальск (репортажи будут отовсюду) и, добравшись до Байкала, зафиксировать рекорд скорости по льду на автобусе. Это будет сюрприз - на огромном судне на воздушной подушке!

Оригинальных команд много. Например, команда Анастасии Зайцевой и Алины Чижиковой от Русского географического общества в прошлом году ехали на стареньком Mitsubishi Pajero, назвав его "Бегемотом". "Бегемот" поставил рекорд скорости в 166 километров и… сломался. В этом году ему поменяли мотор на новый, и команда полна надежд. Также в прошлом году они привезли на сверкающий лед Байкала шикарный красный Lincoln 1990-го года. Это было красиво.

Команда "РосКонгресс Спорт" - Антон, Максим и Миша - везут огромным тягачом фургон, внутри которого спортивная Audi S4 и советский мотороллер "Турист" на гусеницах!

В прошлом году эта команда ставила рекорд скорости на электробайке, разогнав его до 265 километров в час. Увы, рекорд не зафиксирован, так как у мотоцикла на этой скорости взорвалось колесо.

Команда "Просто повезло" едет в первый раз. Катерина, Малика и Лола, Сергей, Сергей и Сашок двигаются в комфортно-прогулочном режиме на Mercedes и огромном Chevrolet Explorer с кожаным салоном, в котором, кажется, я заметил и бархатные шторы и джакузи.

Команда "Женская Мотоледи" с девизом "Погнали, мир ждет!". Таня и Катя - мотоциклистки. В прошлом году Таня на мотоцикле посетила Сахалин и Магадан. В этом году едут на Байкал на полуэлектрическом "Приусе".

Команда "Невские новости" вчера выехала из Кронштадта на новом "Соболе" с дизелем и на зубастых шинах. С Натальей и Алексеем едут собаки - бигль Рюрик и шарпей Майкл, найденыш из Читы, уже 7 лет катающийся с этой семьей от Смоленска до Архангельска. "Блогеры-блохеры", - шутит Наталья, поглаживая собак.

Влад - водитель желтого Hummer - едет один, зато везет с собой палатку для автономной ночевки на крыше автомобиля, велосипед и доску-сап, надеясь на всех этих снарядах промчатся по льду.

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