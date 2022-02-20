В Англии утрачено 90 процентов средневекового эпоса о рыцарях

Группа лингвистов и историков из Оксфорда установила, что 90 процентов средневековых английских героических или рыцарских историй были утеряны несколько столетий назад. Между тем более трех четвертей средневековых историй на исландском и ирландском языках сохранились.

Как сообщает EurekAlert, для исследования применялись статистические методы, которые используются для оценки исчезнувших видов в дикой природе. Результаты показали, что древний английский эпос практически не сохранился.

"Мы могли бы обвинить в низкой сохранности средневековой литературы на английском языке разорение монастырей при Генрихе VIII. Но героические истории на английском языке вообще редко появляются в библиотечных каталогах монастырей. Другое возможное объяснение можно найти в небольшом престиже английского языка в тот период", - считает профессор Дэниел Сойер.

На выживаемость ирландских и исландских средневековых литературных подразделений повлияла традиция изготавливать рукописные копии книг спустя долгое время после изобретения печати.