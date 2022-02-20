В Донбассе в результате обстрела пострадали жилые дома в различных населенных пунктах и нарушено электроснабжение населения. Как сообщает МЧС Донецкой Народной Республики, в частном домовладении в Петровском районе Донецка по улице Красная Звезда повреждена летняя кухня, в Горловке по улице Отбойная разрушены кровли сразу нескольких домов. У жителей, проживающих по улице Рыбалко, пострадали хозяйственная постройка, фасад здания и легковой автомобиль.

Снаряды попали на территорию частного сектора и в других районах столицы ДНР. Кроме того, более 200 абонентов остались без электричества. В поселке Красный Партизан в результате обстрела повреждена подстанция "Раздольная-35". По этой же причине лишились электричества жители сел Коминтерново и Заиченко Новоазовского района. Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться после обеспечения режима безопасности.