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20.02.2022 14:05
Рубрика: В мире

В Донбассе в результате обстрела пострадали жилые дома

Текст: Алена Ларина

В Донбассе в результате обстрела пострадали жилые дома в различных населенных пунктах и нарушено электроснабжение населения. Как сообщает МЧС Донецкой Народной Республики, в частном домовладении в Петровском районе Донецка по улице Красная Звезда повреждена летняя кухня, в Горловке по улице Отбойная разрушены кровли сразу нескольких домов. У жителей, проживающих по улице Рыбалко, пострадали хозяйственная постройка, фасад здания и легковой автомобиль.

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Снаряды попали на территорию частного сектора и в других районах столицы ДНР. Кроме того, более 200 абонентов остались без электричества. В поселке Красный Партизан в результате обстрела повреждена подстанция "Раздольная-35". По этой же причине лишились электричества жители сел Коминтерново и Заиченко Новоазовского района. Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться после обеспечения режима безопасности.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса РГ-Видео

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