В ЛНР предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета

На территории ЛНР могут в ближайшее время возникнуть перебои в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Луганские коммуникации".

"В связи с сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории республики", - говорится в сообщении.

Одной из причин перебоев в работе связи может стать введение военного положения, начавшаяся всеобщая мобилизации и решения штаба территориальной обороны ЛНР.

Отметим, что в январе на территории Луганской народной республики устойчиво работала связь формата 4G с большой зоной покрытия.