В Луганской епархии будут служить молебны об искоренении злобы

В Луганской епархии все монастыри и храмы, относящиеся к канонической Украинской православной церкви будут служить особые молебны об искоренении злобы.

Митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон благословил духовенство Луганской епархии совершать молебное пение о умножении любви и искоренении всякой злобы с чтением акафиста Господу Богу о мире и взаимной любви среди людей.

Распоряжение архиерея разослано по всем приходам и монастырям Луганской епархии еще вчера.

Настоятелям храмов поручено распространить текст акафиста среди прихожан, чтобы они могли молиться дома.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало) призвал монастыри своей епархии дать пристанище беженцам, а всех прихожан - оказать им посильную помощь. Он тоже обратился к верующим с просьбой молиться о мире.