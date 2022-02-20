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20.02.2022 19:15
Рубрика: Общество

В Луганской епархии будут служить молебны об искоренении злобы

Текст: Елена Яковлева

В Луганской епархии все монастыри и храмы, относящиеся к канонической Украинской православной церкви будут служить особые молебны об искоренении злобы.

Митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон благословил духовенство Луганской епархии совершать молебное пение о умножении любви и искоренении всякой злобы с чтением акафиста Господу Богу о мире и взаимной любви среди людей.

Распоряжение архиерея разослано по всем приходам и монастырям Луганской епархии еще вчера.

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Настоятелям храмов поручено распространить текст акафиста среди прихожан, чтобы они могли молиться дома.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало) призвал монастыри своей епархии дать пристанище беженцам, а всех прихожан - оказать им посильную помощь. Он тоже обратился к верующим с просьбой молиться о мире.

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