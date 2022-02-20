В Петербурге хотят разрешить официально регистрировать браки в музеях

В Петербурге хотят разрешить зарегистрировать браки не только в ЗАГСах и дворцах бракосочетаний, но и в настоящих царских дворцах, замках, в музеях, исторических парках. Эта идея принадлежит петербургским депутатам. Они разрабатывают поправки в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния".

Мест, где можно обменяться кольцами, не заморачиваясь поездкой в ЗАГС, станет в разы больше, если примут поправки в закон. Фото: Сергей Куксин

Если эти изменения будут приняты, молодожены получат возможность оформить свои отношения в очень красивых исторических зданиях, в которые сейчас можно попасть только на экскурсию. Что же касается самих учреждений культуры (а в большинстве дворцов расположены музеи), то проведение у них столь важного события станет дополнительным источником дохода и инвестиций в инфраструктуру. На данный момент некоторые дворцовые здания открыты для молодоженов, в них можно провести торжественное мероприятие, однако официальный брак должен быть заключен сначала в ЗАГСе. То есть настоящую выездную регистрацию, а не ее имитацию, устроить нельзя.

"Это замечательная идея, которую мы поддерживаем и сами неоднократно выдвигали. Уверены, формат выездной регистрации будет востребован, и что касается нашего музея", - сказала Ольга Сотчихина, директор мемориального музея А.В. Суворова. Она уверена, если грамотно все продумать, это не помешает посетителям. Ничего не имеют против выездной регистрации и во многих других музеях. "Пока молодожены заказывают только фотосессии. Ели будет разрешена выездная регистрация, будем думать, где лучше ее проводить", - подчеркнули "РГ" в Музее городской скульптуры.

Безусловно, если регистрацию разрешат, руководство музеев будет изучать возможности ее проведения: в каких залах, сколько гостей. И как обеспечить охранный режим памятника культуры, чтобы не пострадали экспонаты.

Сами невесты и женихи идею восприняли с восторгом. "Мы только что подали заявление в районный ЗАГС, - рассказали Мария и Петр. - Не стали выбирать Дворец бракосочетания, где пары идут в потоке. Если бы была возможность для индивидуальной церемонии в одном из петербургских дворцов-музеев". Другая пара - Галина и Павел - предложила законодателям узаконить вообще любую выездную регистрацию.

Выездная регистрация брака в России - имитация. Официально - только в ЗАГСе. "Зачем эти лишние хлопоты?" - говорят молодожены

"Мы отмечали свадьбу в ресторане на берегу Финского залива, - сообщили молодожены. - У нас была имитация выездной регистрации, пришлось сначала побывать в ЗАГСе. Это лишние хлопоты. Зачем? Мы бы лучше заплатили за настоящую регистрацию на море, как делают в других странах".

За легитимность выездного бракосочетания активно выступают турфирмы, специализирующиеся на свадебном туризме. Это привлечет потенциальных молодоженов не только из регионов, но и из-за границы. Кстати, если проект петербургских депутатов будет внедрен в жизнь, вполне возможно, для торжественной регистрации брака будет доступен и Мариинский дворец, в котором проходят заседания Законодательного собрания города. А также венчание в домовой церкви Мариинского.

Особое мнение

Елена Кальницкая, генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф":

- Длительное время мы затратили на то, чтобы не загружать свои дворцы свадебными церемониями, и нам это удалось. Сегодня в парке вы можете увидеть только одних новобрачных - они идут бесплатно, это подарок музея. Мы ни в коей мере не планируем практики свадебных регистраций в своих залах.