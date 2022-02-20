В Петербурге хотят разрешить официально регистрировать браки в музеях

Новости

ЛНР: За четыре дня ВСУ более 150 раз нарушили режим прекращения огня 19:29
В Луганской епархии будут служить молебны об искоренении злобы 19:15
"Золушка" с чернокожим геем в роли феи лидирует в голосовании "Оскара" 19:08
В Воронеж пришел второй поезд с жителями ДНР и ЛНР 18:41
Рублев выиграл теннисный турнир в Марселе 18:31
В России выросли траты на постковидную диагностику 18:07
Израиль с 1 марта начнет пускать непривитых туристов 18:03
Патриарх поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде 17:44
В Англии утрачено 90 процентов средневекового эпоса о рыцарях 17:34
Патриарх Кирилл: Любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость 17:31
"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" будут помогать жителям ДНР и ЛНР 17:04
Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым 16:49
Песков рассказал о теории заговора с "крышей" для Украины 16:46
Пропавшая без вести 43-летняя актриса Линдси Перлман найдена мертвой 16:46
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 16:45
Владимир Путин встретится с паралимпийцами 16:34
Песков заявил о готовности Кремля доказывать правоту Путина 16:29
В МЧС подтвердили обнаружение тела экс-замминистра юстиции Ялунина 16:18
Умер актер Ксавьер Марк - Гонсалес из "Богатые тоже плачут" 16:11
Путин встретится в Москве с премьер-министром Пакистана 16:10
Песков: Россия не хочет говорить слово "война" 15:58
Заразившаяся коронавирусом британская королева испытывает лишь легкие симптомы 15:55
Песков объяснил ситуацию с Меркель и лабрадором Путина 15:44
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику 15:36
В Воронежской области введен режим ЧС 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
20.02.2022 19:00
Рубрика: Общество

В Петербурге хотят разрешить официально регистрировать браки в музеях

Текст: Татьяна Тюменева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
В Петербурге хотят разрешить зарегистрировать браки не только в ЗАГСах и дворцах бракосочетаний, но и в настоящих царских дворцах, замках, в музеях, исторических парках. Эта идея принадлежит петербургским депутатам. Они разрабатывают поправки в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния".
Мест, где можно обменяться кольцами, не заморачиваясь поездкой в ЗАГС, станет в разы больше, если примут поправки в закон. Фото: Сергей Куксин Мест, где можно обменяться кольцами, не заморачиваясь поездкой в ЗАГС, станет в разы больше, если примут поправки в закон. Фото: Сергей Куксин
Мест, где можно обменяться кольцами, не заморачиваясь поездкой в ЗАГС, станет в разы больше, если примут поправки в закон. Фото: Сергей Куксин

Если эти изменения будут приняты, молодожены получат возможность оформить свои отношения в очень красивых исторических зданиях, в которые сейчас можно попасть только на экскурсию. Что же касается самих учреждений культуры (а в большинстве дворцов расположены музеи), то проведение у них столь важного события станет дополнительным источником дохода и инвестиций в инфраструктуру. На данный момент некоторые дворцовые здания открыты для молодоженов, в них можно провести торжественное мероприятие, однако официальный брак должен быть заключен сначала в ЗАГСе. То есть настоящую выездную регистрацию, а не ее имитацию, устроить нельзя.

Фото: iStock
Уральские ЗАГСы атаковали желающие вступить в брак в зеркальные даты

"Это замечательная идея, которую мы поддерживаем и сами неоднократно выдвигали. Уверены, формат выездной регистрации будет востребован, и что касается нашего музея", - сказала Ольга Сотчихина, директор мемориального музея А.В. Суворова. Она уверена, если грамотно все продумать, это не помешает посетителям. Ничего не имеют против выездной регистрации и во многих других музеях. "Пока молодожены заказывают только фотосессии. Ели будет разрешена выездная регистрация, будем думать, где лучше ее проводить", - подчеркнули "РГ" в Музее городской скульптуры.

Безусловно, если регистрацию разрешат, руководство музеев будет изучать возможности ее проведения: в каких залах, сколько гостей. И как обеспечить охранный режим памятника культуры, чтобы не пострадали экспонаты.

Сами невесты и женихи идею восприняли с восторгом. "Мы только что подали заявление в районный ЗАГС, - рассказали Мария и Петр. - Не стали выбирать Дворец бракосочетания, где пары идут в потоке. Если бы была возможность для индивидуальной церемонии в одном из петербургских дворцов-музеев". Другая пара - Галина и Павел - предложила законодателям узаконить вообще любую выездную регистрацию.

Выездная регистрация брака в России - имитация. Официально - только в ЗАГСе. "Зачем эти лишние хлопоты?" - говорят молодожены 

"Мы отмечали свадьбу в ресторане на берегу Финского залива, - сообщили молодожены. - У нас была имитация выездной регистрации, пришлось сначала побывать в ЗАГСе. Это лишние хлопоты. Зачем? Мы бы лучше заплатили за настоящую регистрацию на море, как делают в других странах".

За легитимность выездного бракосочетания активно выступают турфирмы, специализирующиеся на свадебном туризме. Это привлечет потенциальных молодоженов не только из регионов, но и из-за границы. Кстати, если проект петербургских депутатов будет внедрен в жизнь, вполне возможно, для торжественной регистрации брака будет доступен и Мариинский дворец, в котором проходят заседания Законодательного собрания города. А также венчание в домовой церкви Мариинского.

Особое мнение

Елена Кальницкая, генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф":

- Длительное время мы затратили на то, чтобы не загружать свои дворцы свадебными церемониями, и нам это удалось. Сегодня в парке вы можете увидеть только одних новобрачных - они идут бесплатно, это подарок музея. Мы ни в коей мере не планируем практики свадебных регистраций в своих залах.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять Минские соглашения
Россия и Беларусь продолжат проверку сил реагирования Союзного государства
Спецназ МГБ ДНР ликвидировал украинскую диверсионную группу
В Воронежской области введен режим ЧС
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших