Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор

Волнующую многих граждан ситуацию рассмотрел Верховный суд РФ. Речь идет о проблемах людей, которые снимают жилье. Суд ответил на вопрос: кто платит по коммунальным долгам - хозяин квартиры или арендатор? Об этом решении ВС рассказал портал "Право ru".

Ситуация касалась съемного жилья, в котором не было счетчика. Поэтому наниматель платил за коммуналку исходя из нормативов. Но спустя годы управляющая организация применила повышающий коэффициент. Получилось, что квартирант должен больше полумиллиона. Три инстанции взыскали с него эту сумму, но с этим не согласился ВС. По его мнению, если долг образовался из-за неустановленного счетчика, то его должен гасить собственник помещения.

История началась в начале 2000-х годов, когда молодой военный поступил в адъюнктуру военного вуза. На время учебы офицеру и его жене министерство обороны сдало внаем комнату. Дом принадлежал военному ведомству, а управляло многоквартирным домом районное ГБУ "Жилищник". Так как счетчика в помещении не было, семья платила за коммуналку по нормативам потребления.

Семья прожила в комнате 18 лет. И лишь в 2019 году управляющая организация разобралась с тем, как семья платила за коммуналку. Коммунальщики заявили: если нет счетчика, то надо применять повышающий коэффициент. Насчитали, что за все годы семья не доплатила почти 576 000 рублей. Прибавили пени, госпошлину и выставили счет в 636 000 рублей. Семья платить отказалась, и коммунальщики подали иск в районный суд. А он встал на сторону управляющей компании. И в решении записал - по статье 153 Жилищного кодекса ("Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги") наниматели жилья должны полностью оплачивать коммунальные услуги. А ответчики эту обязанность проигнорировали, раз у них образовался долг. Правда, суд чуть умерил аппетиты коммунальщиков и насчитал долг на двести тысяч меньше, применив статью Гражданского кодекса 333 - "Уменьшение неустойки".

Семья обжаловала решение. В апелляции офицер заявил, что долг из-за отсутствия счетчика должен платить не он как наниматель, а собственник. Но горсуд с ним не согласился. Как и Второй кассационный суд.

Тогда семья пожаловались в Верховный суд. Там Судебная коллегия по гражданским делам спор изучила и сказала, что именно владелец жилого помещения обязан установить в нем счетчик. И местным судам, рассматривавшим этот спор, сначала следовало разобраться, почему не было счетчика в комнате офицера. Ведь если нет технической возможности его поставить, то за коммунальные услуги нужно платить исходя из нормативов потребления. А вот если собственник просто проигнорировал требование об установке, тогда уже применять повышающий коэффициент.

Наниматель не может сам установить счетчики в квартире, поэтому и не должен платить такие долги

Еще ВС указал, что местные коммунальщики пытались взыскать долг не с того ответчика. Судьи ВС сослались на Обзор судебной практики ВС (N 4, утвержденный Президиумом ВС 25 декабря 2019 года). По нему в подобных ситуациях нужно предъявлять требования к собственнику, а не к нанимателю помещения. В итоге ВС отменил акты трех инстанций, а спор вернул в райсуд.