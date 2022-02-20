В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с оказанием помощи гражданам, прибывшим в Волгоградскую область с территорий, граничащих с Российской Федерацией, после 18 февраля 2022 г., и необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения постановляю:

1. Ввести на территории Волгоградской области с 18 ч 00 мин. 19 февраля 2022 г. режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанный с прибытием в Волгоградскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией, после 18 февраля 2022 г., и установить региональный уровень реагирования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Харичкина Е.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







