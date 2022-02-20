Новости

Девять младенцев из Донбасса прибыли в город Волжский 22:26
Посол Италии в Австралии погибла во время отдыха на родине 22:14
Беженцы из Донбасса поездами направлены в Курск, Волгоград и Воронеж 21:55
Посол РФ в США: Есть шанс договориться о безопасности в Европе 21:13
Около 5000 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:10
Посол Антонов: США должны побудить Киев выполнять Минские соглашения 20:56
В Петербурге совершено нападение на композитора Александра Колкера 20:52
Депутат: Украине никогда не разрешат ядерное оружие 20:48
Ученые сказали, сколько кофе нужно выпивать, чтобы жить дольше 19:59
ЛНР: За четыре дня ВСУ более 150 раз нарушили режим прекращения огня 19:29
В Луганской епархии будут служить молебны об искоренении злобы 19:15
"Золушка" с чернокожим геем в роли феи лидирует в голосовании "Оскара" 19:08
В Воронеж пришел второй поезд с жителями ДНР и ЛНР 18:41
Рублев выиграл теннисный турнир в Марселе 18:31
В России выросли траты на постковидную диагностику 18:07
Израиль с 1 марта начнет пускать непривитых туристов 18:03
Патриарх поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде 17:44
В Англии утрачено 90 процентов средневекового эпоса о рыцарях 17:34
Патриарх Кирилл: Любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость 17:31
"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" будут помогать жителям ДНР и ЛНР 17:04
Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым 16:49
Песков рассказал о теории заговора с "крышей" для Украины 16:46
Пропавшая без вести 43-летняя актриса Линдси Перлман найдена мертвой 16:46
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 16:45
Владимир Путин встретится с паралимпийцами 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 19 февраля 2022 года № 102 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанного с прибытием в Волгоградскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией"

Дата подписания 19 февраля 2022 г.
Опубликован 20 февраля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с оказанием помощи гражданам, прибывшим в Волгоградскую область с территорий, граничащих с Российской Федерацией, после 18 февраля 2022 г., и необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения постановляю:

1. Ввести на территории Волгоградской области с 18 ч 00 мин. 19 февраля 2022 г. режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанный с прибытием в Волгоградскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией, после 18 февраля 2022 г., и установить региональный уровень реагирования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Харичкина Е.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией