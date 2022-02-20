Врач Канани: Постоянная боль в горле по утрам может указывать на рак

Ранним признаком, указывающим на онкологическую патологию, может быть чувство боли в горле, появляющееся после пробуждения. Если неприятное ощущение возникает слишком часто, на этот симптом обязательно следует обратить внимание.

Врач Аббас Канани рассказал Daily Express, что признаком опасного заболевания такую боль можно считать, если она не проходит около двух недель.

Кроме того, ранним симптомом, свидетельствующем о неблагополучии в организме, является кашель и усталость, которую сложно преодолеть в течение дня.

Специалист отметил, что онкологические заболевания нередко начинают лечить с большим опозданием из-за того, что пациенты не обращают внимания на некоторые признаки, указывающие на развивающуюся патологию. Только тщательное обследование у специалистов развеет тревогу или поможет как можно раньше начать лечение.