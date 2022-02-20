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20.02.2022 07:07
Рубрика: Общество

Врач Канани: Постоянная боль в горле по утрам может указывать на рак

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ранним признаком, указывающим на онкологическую патологию, может быть чувство боли в горле, появляющееся после пробуждения. Если неприятное ощущение возникает слишком часто, на этот симптом обязательно следует обратить внимание.

Какие онкологические заболевания не опасны для здоровья

Врач Аббас Канани рассказал Daily Express, что признаком опасного заболевания такую боль можно считать, если она не проходит около двух недель.

Кроме того, ранним симптомом, свидетельствующем о неблагополучии в организме, является кашель и усталость, которую сложно преодолеть в течение дня.

Специалист отметил, что онкологические заболевания нередко начинают лечить с большим опозданием из-за того, что пациенты не обращают внимания на некоторые признаки, указывающие на развивающуюся патологию. Только тщательное обследование у специалистов развеет тревогу или поможет как можно раньше начать лечение.

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