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20.02.2022 04:05
Рубрика: Общество

Невролог Руденко посоветовал короткие прогулки при сильной слабости после COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Невролог и реабилитолог Алексей Руденко рассказал, из-за чего при коронавирусной инфекции появляется сильная слабость. Причина - застой венозной крови. "К органам поступает недостаточно питательных веществ, в том числе кислорода. Мышцы тоже недополучают питания", - объяснил врач (цитата по ТАСС).

Что же делать? Оптимальный вариант - постепенное наращивание регулярных нагрузок до привычного уровня. "Начинать можно с коротких 10-минутных прогулок три раза в день. Если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем", - добавил специалист.

При отсутствии головокружений, одышки можно переходить к легким кардионагрузкам. И только потом возвращаться к силовым тренировкам.

Руденко также посоветовал применять препараты-антиоксидант, чтобы очистить кровь продуктов распада вируса.

Не занимайтесь самолечением, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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