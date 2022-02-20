ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Донбассе

Представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проинформировали об очередных случаях нарушения украинской стороной этого режима.

По данным ЛНР, в ряде случаев использовались артиллерийские орудия, обстрелам из тяжелого вооружения подверглись Логвиново (снаряды калибра 152 мм) и Углегорск (122 мм). В целом же за сегодняшний день было зафиксировано более 50 случаев обстрела со стороны ВСУ.

Схожая ситуация наблюдается и в ДНР, где было отмечено порядка 60 случаев нарушения режима прекращения огня украинскими силовиками. Чаще всего ВСУ используют мины калибра 120 мм и 82 мм.